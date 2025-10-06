Українська правда
Tesla анонсувала подію на 7 жовтня 2025 року — чекаємо бюджетну версію Model Y

Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
6 жовтня, 11:56
Tesla опублікувала коротке відео з тизером події, яка відбудеться у вівторок, 7 жовтня 2025 року. В ролику, опублікованому в X, видно автомобіль з увімкненими фарами в темряві — без жодних додаткових деталей.

Інвестори очікують, що компанія Ілона Маска представить доступну версію електромобіля Model Y, який має підтримати продажі після завершення дії американських податкових пільг на $7500.

У червні Tesla повідомила, що вже зібрала перші екземпляри спрощеної версії Model Y, дешевшої у виробництві приблизно на 20%. За даними Reuters, її випуск у США може досягти 250 тис. одиниць на рік до 2026-го.

Компанія також зафіксувала рекордні квартальні продажі у третьому кварталі 2025 року — на тлі зростання попиту на електромобілі перед завершенням податкових пільг.

Авто Tesla Електромобілі
