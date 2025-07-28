Tesla та Samsung уклали контракт на постачання чипів на $16,5 млрд — Маск

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Tesla підписала контракт із Samsung Electronics на постачання напівпровідників на суму $16,5 млрд. Це підтвердив Ілон Маск у соцмережі X після того, як Samsung опублікувала регуляторне повідомлення, не назвавши замовника. Угода діятиме до 31 грудня 2033 року, пише CNBC.

За словами Маска, новий завод Samsung у Техасі спеціалізуватиметься на виробництві чипа AI6 для Tesla. Наразі Samsung виготовляє AI4, тоді як AI5 буде випускатися компанією TSMC — спершу на Тайвані, а згодом в Аризоні. Маск також зазначив, що Tesla братиме участь в оптимізації виробничих процесів, і він особисто контролюватиме виробництво, аби прискорити прогрес. Він додав, що фактична сума контракту може виявитися ще більшою.

Samsung agreed to allow Tesla to assist in maximizing manufacturing efficiency.



This is a critical point, as I will walk the line personally to accelerate the pace of progress. And the fab is conveniently located not far from my house 😃 — Elon Musk (@elonmusk) July 28, 2025

Samsung відмовилася називати Tesla в офіційних документах до кінця 2033 року, посилаючись на вимогу другої сторони захистити комерційну таємницю. У компанії також попередили інвесторів про можливі зміни чи розірвання контракту. Акції Samsung на цьому тлі зросли на 5%.

Samsung займає друге місце у світі з виробництва чипів на замовлення після TSMC. У квітні компанія оголосила про запуск масового виробництва 2-нм чипів. Також повідомляється, що Qualcomm може замовити такі чипи. Наразі Samsung відстає від SK Hynix і Micron у виробництві HBM-пам’яті, яку активно використовують для ШІ. Hynix вже постачає такі чипи компанії NVIDIA, тоді як сертифікація HBM-чипів Samsung затримується.