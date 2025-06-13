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Tesla подала до суду на колишнього інженера через крадіжку секретів про роботів Optimus

Tesla подала до суду на колишнього інженера через крадіжку секретів про роботів Optimus
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
13 червня, 11:51
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Tesla звинувачує свого колишнього співробітника у викраденні комерційної таємниці, повʼязаної з розробкою роботизованих рук у програмі Optimus. Позов проти інженера Чжунцзе "Джея" Лі було подано 11 червня, повідомляє Bloomberg.

У скарзі йдеться, що Лі, який працював у Tesla з серпня 2022 по вересень 2024 року, завантажив конфіденційну інформацію про сенсори рук Optimus на два особисті смартфони. Також зазначається, що в останні місяці роботи він досліджував тему роботизованих рук та джерела венчурного фінансування з робочого комп’ютера.

Менш ніж за тиждень після звільнення Лі зареєстрував стартап Proception. Через пʼять місяців компанія заявила про створення "найдосконаліших гуманоїдних рук", схожих на ті, над якими він працював у Tesla. Проєкт підтримується акселератором Y Combinator.

На сайті Proception вказано, що компанія прагне "революціонізувати взаємодію людей і роботів".

Нагадаємо, програма Optimus була вперше представлена у 2021 році, а у 2024 році Ілон Маск заявив, що продажі роботів стартують у 2026-му. Проте на заході Tesla у жовтні 2024 року продемонстровані моделі все ще керувалися дистанційно.

До речі, нещодавно стало відомо, що керівник проєкту Optimus залишає свою посаду.

Технології Tesla Робототехніка Optimus
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