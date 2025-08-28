Продажі Tesla в Європі продовжують падати, а китайська BYD завойовує ринок

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Продажі електромобілів Tesla в Європі продовжують падати сьомий місяць поспіль, допоки китайські конкуренти, особливо BYD, навпаки бачать різкий приріст у популярності. Про це пише CNBC.

У липні було зареєстровано 8837 електромобілів Tesla, на 40% менше ніж у той же період минулого року. Водночас BYD побачила 225% приріст з 13 503 зареєстрованими авто. Загалом продажі електричних авто в Європі також зросли, згідно з даними European Automobile Manufacturers Association.

Це продовження негативної тенденції для Tesla, яка побачила 13,5% падіння постачань електромобілів у другому кварталі 2025 року. Ба більше, продажі авто компанії Ілона Маска впали й на найбільшому ринку електромобілів у США, що має негативний вплив для всього сегменту.

Однією з причин падіння продажів в Європі є те, що Tesla вже деякий час не мала оновлення лінійки своїх автомобілів, попри заяви про роботу над дешевшим електромобілем. Згідно з попередніми заявами, його масове виробництво повинне розпочатися у другій половині 2025 року.

Паралельно з цим, керівництво Tesla намагається "переконати інвесторів, що Tesla насправді не є автомобільною компанією", натомість розповідаючи про штучний інтелект, робототехніку та автономність.

"Вони говорять про майже все, крім автомобілів, які зараз продаються повільніше, оскільки фактично вік їхніх автомобілів набагато вищий, ніж у конкурентів, а останні продукти не були такими успішними, як сподівалися, зокрема Cybertruck", — сказав Томас Бессон, керівник відділу досліджень автомобільного сектору в Kepler Cheuvreux.

Також читайте: За першу половину 2025 року в Україну завезли понад 42 тисячі електромобілів — на 38% більше, ніж торік.