Tesla показала зростання продажів у третьому кварталі 2025-го, але експерти прогнозують складні часи

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Tesla вперше цього року зафіксувала зростання продажів — завдяки ажіотажу навколо федеральних податкових пільг на електромобілі в США, які завершилися 30 вересня 2025 року, пише the Verge.

Компанія повідомила про виробництво 447 450 авто у липні–вересні, з яких 435 826 — Model 3 та Model Y, а ще 11 624 — Model S, Model X і Cybertruck. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Водночас Tesla доставила 497 099 автомобілів, що на 7,4% більше, ніж торік. Продажі перевищили виробництво майже на 50 тисяч авто, що дозволило скоротити накопичені запаси.

Попит у США підтримали саме податкові стимули, але за межами країни ситуація гірша: у Європі продажі впали на 37% з початку року, а в Китаї компанія втрачає позиції через конкуренцію з BYD та Geely. Експерти прогнозують різке падіння продажів у США після скасування пільг.

Ілон Маск попередив про "кілька складних кварталів", але вірить у відновлення завдяки планам у сфері ШІ — зокрема роботаксі та людиноподібним роботам. За його словами, до кінця 2025 року половина населення США матиме доступ до сервісу роботаксі, який наразі працює лише в Остіні та Сан‑Франциско.

Компанія також представила оновлений Master Plan, який робить ставку на ШІ та робототехніку, відсуваючи традиційний бізнес з виробництва електромобілів на другий план. Водночас Tesla все ще має проблеми з оновленням модельного ряду: обіцяна дешевша версія Model Y досі не вийшла у масове виробництво.

Звіт про продажі з’явився на тлі обговорення нового пакета компенсацій для Маска, який може зробити його першим трильйонером у світі. Для цього Tesla має досягти низки амбітних цілей: виробити понад мільйон роботів і роботаксі та досягти $7,5 трлн вартості для акціонерів. Голосування за цей пакет відбудеться 6 листопада 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно статки Ілона Маска перевищили $500 млрд, здебільшого завдяки зростанню акцій Tesla на 4%.