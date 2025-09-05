Tesla запропонувала нову винагороду для Маска, що може досягти $1 трлн

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Tesla запропонувала новий компенсаційний план для головного виконавчого директора компанії Ілона Маска на 10 років. Його фінальна сума може досягти відмітки в $1 трлн навіть попри те, що продажі електромобілів активно падають, повідомляє TechCrunch.

Компанія прив'язує винагороду до кількох ключових показників, один з яких враховує ринкову вартість Tesla, яка може зрости з $1 трлн до $8 трлн. Цей план також передбачає надання Маску, який погрожував покинути компанію, якщо не отримає більше голосів, понад 423 млн додаткових акцій, аби збільшити його рівень контролю до 25%.

Акціонери Tesla голосуватимуть за цю пропозицію під час щорічної зустрічі, що пройде пізніше цього року. Сам план з'явився незадовго після того, як Tesla анонсувала винагороду Ілону Маску вартістю $29 млрд на заміну попередньому бонусу вартістю $56 млрд, яку заблокували у суді.

У зверненні до акціонерів компанія заявила, що світ перебуває на "критичному переломному етапі" у суспільстві та стверджує, що може започаткувати еру "сталого достатку" впроваджуючи інноваційні та доступні технології у великих масштабах. Заразом Tesla пише, що "унікальне бачення" Маска є "життєво важливим" для проходження цього моменту.

Такий план пропонують попри постійне падіння продажів електромобілів як в Європі, так вже й на найбільшому ринку електромобілів у США. Заразом падає й довіра до бренду, зокрема через політичну діяльність найбагатшої у світі людини. Амбітна технологія безпілотного водіння Full-Self-Driving також не допомагає, та частіше відлякує потенційних клієнтів.

На додачу до цього, компанія продовжує зазнавати репутаційної шкоди через постійні судові позови та відкликання електромобілів. Лиш нещодавно компанію визнали частково винною у смертельній аварії, власники Cybertruck позиваються через відсутність обіцяної модернізації, а в Австралії відкликають 7 тисяч Model Y через програмні помилки.