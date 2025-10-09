Tesla призупинила масове виробництво роботів Optimus через проблеми з конструкцією

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Tesla тимчасово зупинила масове виробництво гуманоїдних роботів Optimus через складнощі з конструкцією рук. Як повідомляє The Information, інженери не можуть досягти необхідної гнучкості та схожості з людськими руками, що змусило компанію скоригувати плани.

За словами інсайдерів, на складах Tesla вже накопичено десятки корпусів Optimus без рук і передпліч, і наразі невідомо, коли ці роботи будуть завершені. Ілон Маск підтвердив проблему, але не повідомив конкретних термінів запуску.

Перші труднощі були виявлені ще влітку 2024 року, після чого компанія значно знизила початкові виробничі цілі. Спочатку Tesla планувала випустити щонайменше 5000 роботів до кінця 2025 року, але інженери заявили, що завдання нереальне. Після внутрішнього опору план скоротили до 2000 одиниць.

Попри затримки, Маск не втрачає оптимізму. Він наголошує, що створення рук із людською спритністю — найскладніша частина розробки. Нещодавно він поділився відео, де Optimus навчається кунг-фу, а офіційний акаунт Tesla показав, як робот повторює рухи разом з актором Джаредом Лето на прем’єрі фільму Tron: Ares.

Tried to start a fight at the Tron: Ares premiere pic.twitter.com/TvWCOaXIlN — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) October 7, 2025

Optimus був представлений у серпні 2021 року як універсальний двоногий робот, здатний виконувати завдання, небезпечні чи виснажливі для людей. Однак деякі колишні учасники проєкту сумніваються в його придатності для використання на складах чи у виробництві. Попри це, Маск вважає Optimus ключовим проєктом Tesla на майбутнє.

До речі, це вже не перша зупинка виробництва Optimus. У липні цього року компанія поставила виробництво на паузу через звільнення Мілана Ковача, старшого віцепрезидента, який керував програмою.