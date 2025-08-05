Tesla призначила Ілону Маску винагороду на суму $29 млрд для утримання його на посаді голови компанії

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Компанія Tesla ухвалила рішення надати генеральному директору Ілону Маску компенсаційний пакет у вигляді обмежених акцій загальною вартістю $29 мільярдів, пише NotebookCheck.

У повідомленні Спеціального комітету ради директорів, опублікованому в соціальній мережі X, зазначено, що нова структура виплат має за мету заохотити Маска залишитися на посаді керівника Tesla, особливо у період переходу компанії до "лідерства у галузі штучного інтелекту, робототехніки та суміжних послуг". Пакет включає 96 мільйонів акцій на суму $29 мільярдів, але передбачає обов’язкове перебування Маска на посаді протягом двох років, а також п’ятирічний період володіння акціями.

Рішення прийнято на тлі судової суперечки з інвестором Річардом Торнеттою, який оскаржив подібну компенсацію 2018 року. Суддя Канцлерського суду Делавера Кеталін Маккормік у 2024 році постановила, що Маск не має права на тодішні $56 мільярдів компенсації. Попри повторне голосування акціонерів, суд вдруге скасував його результати.

Нова виплата буде анульована, якщо суди Делавера повністю відновлять попередню компенсацію. Tesla також має сплатити адвокатам Торнетти $345 мільйонів судових витрат, хоча ті вимагали близько $5,5 мільярдів у вигляді акцій Tesla.

Рішення Tesla також є відповіддю на занепокоєння Маска щодо можливого зменшення його контролю над компанією та ризику втрати впливу через дії активістів-інвесторів. Запропонований пакет дозволяє поступово відновити його право голосу, зменшуючи ризики зміщення з посади.