Tesla представила "доступні" версії Model 3 і Model Y, але це не зовсім те, що обіцяв Маск

Tesla оголосила про вихід двох нових електромобілів — Model 3 Standard та Model Y Standard, які позиціонуються як "доступні" варіанти популярних моделей. Обидві машини вже можна замовити, а перші поставки розпочнуться у грудні 2025 року.

Model 3 Standard коштуватиме від $38 640, а Model Y Standard — від $41 600. Це приблизно на 20% дешевше, ніж оновлені версії авто, на яких вони базуються. Проте "бюджетність" досягнута завдяки суттєвому скороченню комплектації.

Обидві моделі мають запас ходу до 516 км, 15,4-дюймовий мультимедійний екран, голосового асистента на базі ШІ Grok, підігрів передніх сидінь і керма. Водночас Tesla прибрала низку функцій: панорамний дах, електроскладання дзеркал, підсвітку салону, додатковий дисплей для пасажирів, підсвітку дверей та частину елементів комфорту. Колісні диски стали 18-дюймовими замість 19-дюймових, а варіанти фарбування обмежені трьома кольорами.

Усередині також спрощено аудіосистему — лише 7 динаміків замість 15, без сабвуфера та радіо. Кермо регулюється вручну, амортизатори — пасивні, а система допомоги водію позбавлена функції Autosteer. Обидва авто мають задній привід і розгін до 100 км/год за 6,8 секунди. На швидкій зарядці вони додають 240 км пробігу за 15 хвилин.

Аналітики очікують, що дешевші моделі можуть стати стимулом для продажів Tesla. За прогнозами, у 2026 році компанія зможе реалізувати до 1,85 млн авто завдяки новим версіям. Однак існує ризик, що новинки просто "відтягнуть" частину клієнтів від стандартних Model 3 та Model Y, а справжнього прориву не відбудеться.

Ілон Маск ще з 2018 року обіцяв випустити електрокар за $25 000, який мав би радикально змінити ринок. У 2020 році він навіть прогнозував випуск до 20 млн таких авто на рік. Проте компанія зосередилася на дорогих моделях, зокрема Cybertruck, який виявився провальним.

Замість справді масового "народного" авто Tesla пропонує спрощені версії вже існуючих моделей. І хоча вони дешевші, це далеко не той електрокар, на який чекали покупці.

Нагадаємо, Tesla показала зростання продажів у третьому кварталі 2025-го після затяжного спаду. Компанія доставила 497 099 авто, що на 7,4% більше, ніж торік. Попри це, багато аналітиків прогнозують складні часи для виробника електрокарів.