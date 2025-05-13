Гуманоїдний робот Маска Telsa Optimus навчився танцювати

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Гуманоїдний робот Optimus від Tesla навчився танцювати. Відповідне відео у своєму акаунті у X опублікував генеральний директор компанії Ілон Маск.

Разом з тим, інженер Tesla Мілан Ковач також додав, що команда активно працює над покращенням гуманоїда та зможе показати більше незабаром. Він також відзначає, що все тренування проходить завдяки навчанню з підкріпленням (einforcement learning, RL).

"У нашому коді для тренувань, що адаптуються до реальних симуляцій, було впроваджено багато оптимізацій та виправлень", – каже Ковач.

Крім того, Ковач уточнив, що провід, який можна побачити на відео, яке опублікував Маск, присутній там лише для страхування у випадку падіння, оскільки це лише ранні результати.

Нагадуємо, що гуманоїдів Optimus показали у жовтні 2024 року під час презентації We, Robot, де також продемонстрували автономне таксі Tesla Cybercar та автобус Tesla Robovan. Тоді, щоправда, роботами дистанційно керували реальні люди. Однак зараз над гуманоїдом ведуть активну роботу, а Ілон Маск заявив, що до кінця 2025 року планують випустити п'ять тисяч роботів.