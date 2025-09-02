Tesla відкликає 7 тисяч Model Y через програмну помилку, що може нашкодити водіям

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

В Австралії відкликають понад 7 тисяч кросоверів Tesla Model Y 2025 року випуску через помилку у програмному забезпечені системи автоматичного захисту вікна з боку водія. За найгіршого сценарію ця проблема може фізично травмувати людину, повідомляє The Guardian.

Про відкликання оголосило Федеральне міністерство транспорту Австралії. Проблема була виявлена у 7301 електромобілі.

"Через проблему з програмним забезпеченням автоматична система захисту вікна з боку водія може не працювати належним чином, що призведе до закриття вікна з надмірною силою на будь-яку перешкоду, наприклад, частину тіла", — йдеться в заяві відомства. "Якщо частина тіла знаходиться в просторі вікна під час закриття вікна з боку водія, це може збільшити ризик травмування".

Tesla зв’яжеться з власниками електромобілів, яких стосується ця несправність. Водночас усунути її можна шляхом встановлення оновлення програмного забезпечення. До речі, схожа проблема вже виникала у 2022 році в США, коли компанія відкликала майже 1,1 млн авто, зокрема Model 3 та Model S.

Раніше цього року Tesla також відкликала понад 46 тисяч електричних пікапів Cybertruck через те, що з них почала відпадати декоративна панель, яка закриває верхню частину кузова.