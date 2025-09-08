Частка Tesla на ринку електромобілів США впала до найнижчого рівня з 2017 року

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

У серпні 2025 року частка Tesla на ринку електромобілів США знизилася до 38% — вперше з жовтня 2017 року вона опустилася нижче 40%, повідомляє Reuters, посилаючись на звіт Cox Automotive. Для порівняння, ще кілька років тому компанія контролювала понад 80% сегмента.

У липні частка Tesla впала з 48,7% до 42% — найбільше місячне зниження з березня 2021 року. При цьому продажі компанії зросли на 7% до 53,8 тис. авто, але ринок загалом додав понад 24%. У серпні темпи зростання Tesla сповільнилися до 3,1%, тоді як ринок зріс на 14%.

Аналітики пов’язують спад із застарілим модельним рядом: останньою новинкою став пікап Cybertruck 2023 року, який не повторив успіху Model 3 та Model Y. Оновлення Model Y також не виправдало очікувань, тоді як конкуренти, такі як Hyundai, Honda, Kia, Toyota та Volkswagen, активно випускають нові моделі та пропонують щедрі знижки й пільгові умови.

Компанія Ілона Маска нині робить ставку на роботаксі та гуманоїдних роботів, відкладаючи або скасовуючи плани випуску доступніших моделей. Це створює ризики для основного автомобільного бізнесу, який досі є головним джерелом доходу.

Конкуренти тим часом агресивно нарощують присутність: у липні продажі EV від Hyundai, Honda, Kia та Toyota зросли на 60–120% завдяки вищим стимулам для покупців.

Компанія також зазнає падіння продажів в Європі, в той час, як китайська BYD фіксує 225% приріст у цьому році. На фоні цього Tesla запропонувала новий компенсаційний план для головного виконавчого директора компанії Ілона Маска на 10 років. Його фінальна сума може досягти відмітки аж в $1 трлн.

Експерти прогнозують, що підвищений попит на електромобілі збережеться до кінця вересня, коли завершиться дія федерального податкового кредиту $7 500, після чого ринок може охолонути, посилюючи тиск на Tesla та інших виробників.