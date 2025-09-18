Tesla змінює дизайн дверних ручок після початку розслідування у США

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Tesla оновлює дизайн дверних ручок після нового розслідування у США через випадки, коли пасажири могли залишатися заблокованими всередині авто. Про це пише The Verge.

Головний дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен заявив, що компанія прагне зробити ручки більш інтуїтивно зрозумілими для пасажирів у "стані паніки". Новий дизайн включатиме об'єднання електронних та ручних механізмів відкриття дверей в одну кнопку. У поточній конструкції кнопки розташовані у різних місцях.

Зміни в дизайні дверних ручок Tesla пов’язані з розслідуванням, яке розпочалося цього тижня. Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) вивчає випадки, коли двері авто не можна відчинити зовні через ручки, розташовані на рівні кузова.

Крім того, оновлення можуть бути пов’язані з новими правилами в Китаї. Уряд країни розглядає заборону повністю прихованих дверних ручок.