Суд частково відхилив позов продюсерів "Той, що біжить по лезу 2049" / Blade Runner 2049 проти Tesla та Warner Bros.

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Федеральний суд США частково відхилив позов Alcon Entertainment, яка звинувачувала Tesla та Warner Bros. Discovery у використанні кадрів з фільму "Той, що біжить по лезу 2049" / Blade Runner 2049 для презентації Tesla. Про це пише The Hollywood Reporter.

Йдеться про презентацію роботаксі Tesla Cybercab у 2024 році, де Ілон Маск показав зображення чоловіка в плащі серед руїн у помаранчевому тумані — візуально схоже на сцену з фільму.

Alcon стверджувала, що WB передала Tesla високоякісні кадри як референс для штучного інтелекту, після чого було згенеровано подібні кадри, однак суддя Джордж Ву зазначив, що ці твердження "не підкріплені доказами". Також суд відхилив звинувачення, що Warner Bros. мала обов’язок зупинити Tesla від можливого порушення авторських прав. Суд наголосив: "Дозвіл Маску та Tesla обирати контент із бібліотеки не означає, що Warner мала право контролювати чи обмежувати їхні дії".

Проте справа ще не завершена. Суд вказав на "кілька подібностей" між промоматеріалами компанії та оригінальними кадрами з фільму. Warner Bros. Discovery залишається відповідачем за звинуваченням у сприянні порушенню.

Alcon отримає ще одну можливість допрацювати позов та уточнити претензії щодо прямого та опосередкованого порушення авторських прав. Компанія також дотична до створення майбутнього серіалу Blade Runner 2099 для Prime Video, тож продюсери прагнуть максимально дистанціювати бренд від Tesla та Ілона Маска.