Найбільший кол-центр у світі використовуватиме ШІ, щоб приховати акцент індійців

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Teleperformance, найбільший кол-центр у світі, який працює у 80 країнах та станом на кінець 2023 року налічував близько 490 тисяч працівників, планує використовувати штучний інтелект, щоб приховати акцент англомовних індійців. Про це повідомляє Bloomberg.

У кол-центрах Індії, що обслуговують міжнародних клієнтів, впровадять технологію "перекладу акценту" та шумопоглинання. Teleperformance, серед клієнтів якої Apple, TikTok, Samsung та інші, використовуватиме ці рішення для покращення якості обслуговування.

Заступник головного виконавчого директора компанії Томас Макенброк в інтерв'ю для Bloomberg сказав, що інколи буває важко зрозуміти чи почути індійського агента, а нові технології допоможуть "нейтралізувати" акцент з нульовою затримкою. За його словами, це "створить більше близькості, підвищить задоволеність клієнтів та скоротить середній час обробки".

Запровадження штучного інтелекту для приховування акценту агентів є однією з багатьох стратегічних інвестицій Teleperformance у ШІ, на що компанія має наміри витратити €100 мільйонів. Зокрема на початку року компанія інвестувала $13 мільйонів у стартап Sanas з Пало-Альто, який і розробив нову технологію. У межах угоди Teleperformance також став ексклюзивним торговим посередником технологій Sanas для своїх клієнтів.

На сайті Sanas йдеться про те, що їх технологія була розроблена з метою зменшити дискримінацію на основі акценту. Вони пропонують приховування акценту індійців та філіппінців, але не обмежують доступ лише для цих країн. Натомість скористатися їх послугами можуть у багатьох регіонах включно з Латинською Америкою.