Telegram виступає проти закону Chat Control в ЄС, але закриває очі на подібні заходи в росії

Telegram попередив французьких користувачів про суперечливий законопроєкт Chat Control. У разі ухвалення він дасть уряду право сканувати приватні повідомлення у будь-яких месенджерах, зокрема й у Signal.

Павєл Дуров, який є засновником Telegram, поділився текстом повідомлення у соціальних мережах. Його вміст наступний:

"Сьогодні Європейський Союз майже обмежив ваше право на приватність. Блок збирався проголосувати за закон, який змусив би додатки сканувати кожне приватне повідомлення, перетворюючи телефони всіх на інструменти шпигунства. Франція очолила просування цього авторитарного закону. Його підтримали як колишній, так і нинішній міністри внутрішніх справ, Бруно Ретайло та Лоран Нуньєс. У березні минулого року вони заявили, що поліція повинна бачити приватні повідомлення французьких громадян. Республіканці та партія "Відродження" Макрона проголосували за нього. Такі заходи покликані "боротися зі злочинністю", але їхня справжня мета — звичайні люди. Це не зупинить злочинців — вони просто зможуть використовувати VPN або спеціальні вебсайти, щоб сховатися. Повідомлення чиновників і поліції також не будуть скануватися, оскільки закон зручно звільняє їх від нагляду. Тільки ВИ — звичайні громадяни — зіткнетеся з небезпекою витоку ваших приватних повідомлень і фотографій. Сьогодні ми захистили приватність: раптова позиція Німеччини врятувала наші права. Але свободи все ще перебувають під загрозою. Поки французькі лідери наполягають на повному доступі до приватних повідомлень, основні права французів — і всіх європейців — залишаються в небезпеці".

Chat Control — це суперечлива законодавча ініціатива ЄС, офіційна назва якої "Регламент про боротьбу із сексуальним насильством над дітьми" (CSA). Вона передбачає перевірку чатів громадян, щоб запобігати поширенню матеріалів сексуального насильства над дітьми. Водночас критики наголошують, що такий підхід фактично дозволить владі масово сканувати повідомлення всіх користувачів "про всяк випадок".

До того ж законопроєкт вимагає сканувати навіть зашифровані повідомлення. Для цього на смартфони європейців довелося б встановлювати спеціальне шпигунське ПЗ, що ще більше загрожує їхній приватності.

Цікаво, що Дуров згадав про повідомлення у Франції, але промовчав про аналогічні практики в росії. Там влада й без того має доступ до листування в Telegram, за інфраструктуру якого відповідають причетні до ФСБ особи, а власників великих каналів змушує реєструвати їх і відкривати доступ.

Ба більше, Дуров також не згадав про запуск державного месенджера Max, який обов’язково встановлюють на всі нові смартфони й до якого російська влада, ймовірно, має повний доступ.

До речі, наприкінці 2024 року Дуров у соцмережах заявив про блокування російських каналів у Європі та одразу порівняв це з ситуацією в росії, де, за його словами, "усі західні ЗМІ у Telegram-каналах залишаються вільно доступними". Він підсумував, що "російські користувачі Telegram матимуть більше свободи, ніж європейські".