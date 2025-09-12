Через успіхи Klarna, Mistral та ElevenLabs технологічний сектор Європи демонструє ознаки відродження

Дмитро має понад 5 років досвіду в журналістиці, пише SEO-тексти, а також статті про IT-бізнес, економіку, стартапи. Захоплюється наукпопом, джазом та кіно.

Європейський технологічний сектор отримав цього тижня підтримку завдяки новинам про те, що компанії Mistral та ElevenLabs, які займаються розробкою ШІ, подвоїли свої оцінки, а шведська фінтех-компанія Klarna нарешті вийшла на біржу.

Як повідомляє видання CNBC, ці події відродили сподівання, що Європа здатна створити технологічну галузь, яка конкуруватиме з США та Азією.

Зазначається, що тиждень видався насиченим для технологічного сектору Європи:

▪️компанія Klarna дебютувала на Нью-Йоркській фондовій біржі, завершивши перший день торгів з ринковою вартістю понад $17 млрд;

▪️французький ШІ-стартап Mistral, який є конкурентом OpenAI, підтвердив залучення €1,7 млрд в раунді фінансування, очолюваному нідерландським гігантом з виробництва чипів ASML — оцінка Mistral зросла до €11,7 млрд;

▪️лондонський ШІ-стартап ElevenLabs оголосив про вторинний продаж акцій, що подвоїв його оцінку до $6,6 млрд.

Ці успіхи відбуваються на тлі попередніх труднощів, коли вторгнення росії в Україну у 2022 році та зростання відсоткових ставок вдарили по техсектору Європи. Наразі європейські венчурні інвестори розглядають певний ажіотаж навколо технологічних компаній регіону поки не як ренесанс, а як "хвилю зростання". Експерти ж вважають, що євростартапи тепер "народжуються глобальними з першого дня", а сама Європа може розглядатися як "тиха гавань" для інвестицій на тлі геополітичних ризиків.

"10 років тому не було жодного європейського стартапу вартістю понад $50 млрд; сьогодні їх кілька. Тисячі людей зараз мають досвід створення та масштабування глобальних компаній — Revolut, Alan, Mistral, Adyen. Найважливіше те, що євростартапи більше не просто розширюються за кордон — вони народжуються глобальними з першого дня", — розповів партнер фірми Index Ventures Ян Хаммер.

Інвестори, які підтримують стартапи континенту, також кажуть, що на них можна заробити багато грошей, особливо на тлі економічної невизначеності, спричиненої торговельними тарифами президента США Дональда Трампа.

Зокрема, на їхню думку, зараз існує знижка на європейські технології. У щорічному звіті венчурної компанії Atomico про "Стан європейських технологій" торік вартість європейської технологічної екосистеми оцінювалася в $3 трлн і прогнозувалося, що до 2034 року вона сягне $8 трлн. Для порівняння акції найбільших компаній з мегакапіталізацією в техсекторі США разом коштують понад $20 трлн.

Видання також відмітило, що попри оптимізм, Європа все ще стикається із системними проблемами, які заважають її компаніям досягати масштабів американських та азійських конкурентів. Головними з них є недостатнє фінансування з боку пенсійних фондів та, що найважливіше, фрагментація ринку. Для вирішення цієї проблеми було запропоновано ініціативу EU Inc., що передбачає створення єдиної загальноєвропейської юридичної бази для стартапів.

Нагадаємо, Україна посідає друге місце за кількістю ШІ-компаній серед країн Центральної та Східної Європи. Тут діє понад 240 ШІ-компаній, зокрема Україна є домом для трьох всесвітньовідомих стартапів — Grammarly, Preply та People.ai.

