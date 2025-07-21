Більшість підлітків у США спілкуються з ШІ, але все ще надають перевагу людям — дослідження

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Близько 75% американських підлітків хоча б раз зверталися до чатботів на кшталт Character.AI, Replika чи CHAI для спілкування, флірту або обговорення особистих тем. Про це свідчить нове дослідження Common Sense Media.

Понад половина респондентів використовують такі цифрові інструменти регулярно — кілька разів на місяць або частіше. Йдеться саме про ШІ-компаньйонів — віртуальних співрозмовників, з якими можна переписуватися або розмовляти в будь-який момент, а не про навчальні чи генеративні системи.

До речі, нещодавно компанія Ілона Маска xAI реалізувала анімованих 3D-аватарів для спілкування на iOS. Ілон Маск також анонсував, що компанія працює над спеціальною версією чат-бота для дітей.

Хоча більшість підлітків досі вважає спілкування з реальними людьми ціннішим, близько третини зізнаються, що хоча б раз обговорювали серйозні теми саме з ШІ, а не з друзями. Така ж кількість опитаних вважає діалоги з ШІ не менш задовільними, ніж з людьми.

Дослідники зазначають, що підлітки проводять у середньому понад 8,5 годин на день за екранами, і поява ШІ-компаньйонів може впливати на розвиток соціальних навичок, критичного мислення та емоційної стійкості.

Чверть підлітків зізналися, що ділилися з чатботами особистою інформацією — іменем чи геолокацією. А третина відчувала дискомфорт через певні фрази або дії ШІ під час розмови. Попри обмеження за віком, багато сервісів доступні з 13 років, а перевірку віку легко обійти.

Організація Common Sense Media радить повністю утриматися від використання таких сервісів особам до 18 років, зважаючи на потенційну шкоду та ризик формування залежності.