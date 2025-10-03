Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів "50 на 50"

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Тайвань не погодиться на пропозицію Вашингтона виробляти половину напівпровідників, необхідних для американського ринку, на території США. Про це заявила віцепрем’єрка Тайваню та головна торгівельна перемовниця Чен Лі-цзюнь після повернення з переговорів у Сполучених Штатах, повідомляє Focus Taiwan.

Ініціатива щодо поділу виробництва належить міністру торгівлі США Говарду Лютнику. В нещодавньому інтерв’ю NewsNation він заявив, що запропонував Тайваню виробництво чипів "50 на 50".

"Розмова, яку ми провели з Тайванем, полягала в тому, що для них життєво важливо, щоб ми [США] виробляли 50 відсотків чипів. Ідея, яку я їм [Тайваню] запропонував, зводилася до того, щоб розділити виробництво 50 на 50. Ми виробляємо половину, ви виробляєте половину", — сказав Лютник.

За словами Чен Лі-цзюнь, питання "50 на 50" навіть не обговорювалося під час зустрічі з американськими представниками. Віцепрем'єрка наголосила, що основна увага в переговорах була зосереджена на тарифах: Тайвань прагне зниження ставок, скасування додаткових мит та зменшення зборів на експорт. Нині для тайванських товарів діє мито у розмірі 20%.

За словами Лютника, нині близько 95% потреб США у чипах покривається за рахунок виробництва на Тайвані. Він наголосив, що мета адміністрації — перенести значну частину виробництва на американську територію, щоб зменшити залежність від імпорту.

За даними CNBC, президент США Дональд Трамп раніше також критикував домінування Тайваню у сфері напівпровідників, звинувачуючи острів у "крадіжці" американського бізнесу.

Пропозиція Лютника викликала різку реакцію серед тайванських політиків. Голова опозиційної партії "Гоміндан" Ерік Чу назвав її "експлуатацією та грабунком", підкресливши, що ніхто не має права підривати позиції Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

"Ніхто не може продати Тайвань або TSMC, і ніхто не може підірвати кремнієвий щит Тайваню", — сказав Ерік Чу.

Лідер Тайванської народної партії Хуан Го-чан заявив, що реалізація плану означала б "вимивання основ технологічного сектору острова".

У США ж наполягають, що більш збалансоване виробництво зробить Тайвань безпечнішим, тоді як на острові вважають, що саме домінування у виробництві чипів забезпечує його стратегічний захист від Китаю.