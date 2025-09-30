В Афганістані масштабний блекаут зв’язку після того, як талібан відключив інтернет

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

В Афганістані зафіксовано масштабне відключення інтернету після того, як влада талібів розпочала обмеження доступу до оптоволоконних ліній у кількох провінціях, пише The Guardian.

За даними організації NetBlocks, що відстежує кібербезпеку та інтернет-управління, національний рівень підключення впав до 1%. NetBlocks зазначає, що інцидент виглядає як навмисне відключення послуг. Телефонний зв’язок у країні також під загрозою, оскільки в умовах обмеженої інфраструктури він здебільшого передається через ті самі оптоволоконні лінії.

⚠️ Update: #Afghanistan is now in the midst of a total internet blackout as Taliban authorities move to implement morality measures, with multiple networks disconnected through the morning in a stepwise manner; telephone services are currently also impacted pic.twitter.com/AlB6Tum8Dp — NetBlocks (@netblocks) September 29, 2025

За словами представників організації, знайти спосіб відключити інтернет і водночас залишити телефонні послуги може виявитися непросто.

Влада талібів почала посилювати контроль над інтернетом на початку вересня, і з того часу в багатьох регіонах з’єднання було надзвичайно повільним або нестабільним. 16 вересня речник провінції Балх Атаулла Заїд заявив, що інтернет у регіоні повністю заборонений за наказом керівництва "для запобігання гріховним діям".

Подібні обмеження зафіксовані у провінціях Бадахшан і Тахар на півночі, а також у Кандагарі, Гільменді, Нангархарі та Урзгані на півдні країни.

Ще у 2024 році влада Кабула називала 9350-кілометрову оптоволоконну мережу, збудовану переважно за підтримки США, пріоритетом для розвитку економіки та інтеграції у світ. Водночас таліби, які повернулися до влади, запроваджують дедалі більше обмежень відповідно до свого трактування ісламського права.