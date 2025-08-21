Take-Two змінила керівника студії, яка розробляє BioShock, і скоротила третину команди

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Cloud Chamber, що розробляє нову гру у серії BioShock, втратила майже третину працівників внаслідок скорочень від Take-Two Interactive. Водночас компанія найняла Рода Ферґюссона, який колись допоміг закінчити розробку BioShock Infinite, на роль керівника студії, повідомляє Bloomberg.

Cloud Chamber має офіси США та Канаді й до скорочень налічувала близько 250 співробітників. 2K Games, що відповідає за видавництво BioShock, підтвердила, що у студії проходять звільнення, але не уточнила точну кількість осіб. Водночас джерела Bloomberg кажуть, що вони зачепили приблизно 80 людей.

"Хоч ми й раді фундаментальним елементам ігрового процесу проєкту, ми разом із керівництвом студії вирішили переробити певні аспекти, які є ключовими для гри BioShock, і таким чином зменшуємо розмір команди розробників, щоб зосередитися на цій роботі та дати грі більше часу на розробку", — йдеться у листі, який президент 2K Games Девід Ісмаїлер надіслав співробітникам.

Через скорочення і зміни в керівництві вихід нової BioShock, запланований на кінець 2026 — початок 2027 року, переносять. Це ще більше затягне розробку, яка триває з 2014-го, після релізу BioShock Infinite. Нових термінів виходу поки не називають.

Загалом розробка четвертої частини BioShock має непросту історію. Після того як автор серії Кен Левін відмовився продовжувати роботу, аби заснувати Ghost Story Games та працювати над Judas, 2K Games почала шукати нових розробників. Спершу проєкт доручили Certain Affinity, відомій завдяки Halo та Call of Duty. Та вже за три роки видавець вирішив взяти все під свій контроль і створив власну студію Cloud Chamber, якій і передав BioShock.

Кілька років Cloud Chamber паралельно будувала студію та працювала над грою, навіть показавши демо, яке сподобалося керівництву. Але проєкт робили на Unreal Engine 4, що стало проблемою. Згодом вирішили перейти на UE5, і це потребувало багато часу й ресурсів, додавши ще кілька років до затяжної розробки.

Ще за кілька років Cloud Chamber показала друге демо, яке знову схвалили керівники 2K. Та всередині студії залишалися типові для індустрії проблеми — від технічних труднощів до відсутності чіткого бачення фінальної гри.

Студія швидко зростала й пережила кілька змін у керівництві, що зрештою призвело до нинішньої ситуації — скорочення майже третини команди та призначення нового керівника. Ним став Род Ферґюссон, відомий у галузі як "закривач" — людина, яка доводить проєкти до релізу. Саме він допоміг завершити BioShock Infinite, приєднавшись до Irrational Games у 2012 році.

Нова BioShock усе ще далека від завершення. За внутрішніми оглядами 2025 року, гру вважають непоганою, але не настільки, щоб назвати відмінною. Це посилює тиск на команду, яка відчуває, що відповідальність за прорахунки керівництва перекладають на неї.