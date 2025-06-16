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Huawei та SMIC потрапили до експортного чорного списку Тайваню разом із Талібаном

Huawei та SMIC потрапили до експортного чорного списку Тайваню разом із Талібаном
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
16 червня, 10:24
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Міністерство економіки Тайваню включило китайські компанії Huawei Technologies і Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) до списку стратегічного експортного контролю — переліку, в якому також фігурують такі суб’єкти, як Талібан і "Аль-Каїда". Це означає, що місцеві виробники повинні отримувати дозвіл уряду перед тим, як експортувати будь-які товари до цих компаній. Про це пише Reuters.

Рішення ухвалили 10 червня 2025 року на підставі "запобігання розповсюдженню озброєння та з інших міркувань національної безпеки". До списку внесли загалом 601 організацію з Китаю, росії, Ірану, Мʼянми, Пакистану та інших країн.

Huawei та SMIC перебувають у центрі технологічних амбіцій КНР у сферах штучного інтелекту та напівпровідників. Обидві компанії вже обмежені експортним контролем з боку США — зокрема, через залежність від технологій TSMC, найбільшого контрактного виробника чипів, який базується у Тайвані.

Раніше Міністерство торгівлі США виявило чип TSMC у процесорі Huawei Ascend 910B — найпотужнішому китайському ШІ-прискорювачі. Це викликало нову хвилю обмежень, зокрема з боку Вашингтона, який наказав TSMC припинити постачання деяких чипів до КНР.

Тайвань також неодноразово звинувачував китайські компанії, включно зі SMIC, у спробах викрадення технологій і переманювання фахівців.

Технології Бізнес Huawei Тайвань
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