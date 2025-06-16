Huawei та SMIC потрапили до експортного чорного списку Тайваню разом із Талібаном

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Міністерство економіки Тайваню включило китайські компанії Huawei Technologies і Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) до списку стратегічного експортного контролю — переліку, в якому також фігурують такі суб’єкти, як Талібан і "Аль-Каїда". Це означає, що місцеві виробники повинні отримувати дозвіл уряду перед тим, як експортувати будь-які товари до цих компаній. Про це пише Reuters.

Рішення ухвалили 10 червня 2025 року на підставі "запобігання розповсюдженню озброєння та з інших міркувань національної безпеки". До списку внесли загалом 601 організацію з Китаю, росії, Ірану, Мʼянми, Пакистану та інших країн.

Huawei та SMIC перебувають у центрі технологічних амбіцій КНР у сферах штучного інтелекту та напівпровідників. Обидві компанії вже обмежені експортним контролем з боку США — зокрема, через залежність від технологій TSMC, найбільшого контрактного виробника чипів, який базується у Тайвані.

Раніше Міністерство торгівлі США виявило чип TSMC у процесорі Huawei Ascend 910B — найпотужнішому китайському ШІ-прискорювачі. Це викликало нову хвилю обмежень, зокрема з боку Вашингтона, який наказав TSMC припинити постачання деяких чипів до КНР.

Тайвань також неодноразово звинувачував китайські компанії, включно зі SMIC, у спробах викрадення технологій і переманювання фахівців.