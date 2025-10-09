Tag Heuer і New Balance випустили смартгодинник із титановим корпусом і фітнес-функціями за $2000

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Tag Heuer оголосила про випуск нового покоління свого фірмового смартгодинника — Connected Calibre E5, створеного у партнерстві з брендом спортивного взуття New Balance. Це перший спільний продукт двох компаній, який поєднує преміальний дизайн і спортивні функції.

Спеціальна версія New Balance Edition отримала яскраве поєднання фіолетового та зеленого кольорів. Корпус виготовлено з титану Grade 2, а ремінець виконано з еластичного матеріалу, натхненного текстурою кросівок New Balance.

Пристрій оснащено чипом Snapdragon W5+ Gen 1 (5100+), AMOLED-дисплеєм із підвищеною читабельністю на сонці, подвійним GPS та набором сенсорів: пульсометром, трекером сну, лічильником кроків і датчиком сатурації кисню. Акумулятора вистачає приблизно на півтори доби, а повна зарядка займає 90 хвилин.

Годинник працює на новій власній ОС, яку компанія описує як швидку та орієнтовану на фітнес. Серед функцій — інтерактивні тренувальні плани від New Balance, включно з програмами підготовки до марафону, забігів на 5 і 10 км, а також "гейміфіковані" підказки під час тренувань і аналітика з візуалізацією результатів.

Connected Calibre E5 підтримує повну сумісність з iOS і Android, має водозахист до 50 метрів і безконтактну оплату через NFC.

Ціна моделі залежить від матеріалу корпусу та ремінця: стандартні версії стартують від $1600, тоді як New Balance Edition коштує $2000.