Швейцарія випустила велику відкриту мовну модель

4 вересня, 13:27
Швейцарія офіційно представила власну національну мовну модель штучного інтелекту Apertus LLM. Її розробили провідні університети країни, а головна ідея — створити прозору та інклюзивну альтернативу ChatGPT, Llama та іншим.

Apertus LLM за потужністю порівнюють із Llama 3 від Meta (2024), хоча швейцарці наголошують, що не намагаються конкурувати з американськими чи китайськими гігантами, які щороку інвестують мільярди у розробку все новіших моделей. Натомість ставка зроблена на відкритість коду та безпеку — кожен користувач може завантажити модель на власний сервер, зберігши контроль над даними.

Модель уже назвали "новим етапом" в історії відкритих LLM. На відміну від багатьох конкурентів, Apertus відкриває всі технічні деталі, включно з "рецептом" навчання, що має підвищити довіру й зменшити ризики упередженості чи "галюцинацій".

Очікується, що Apertus знайде застосування у наукових дослідженнях, медицині, освіті та навіть фінансовій сфері, де особливо важливими є конфіденційність і відповідність європейським нормам. У Швейцарській асоціації банкірів вважають, що власна LLM має "великий довгостроковий потенціал", хоча банки, включно з UBS, уже співпрацюють з OpenAI та Microsoft.

Попри скепсис бізнесу, проєкт отримав підтримку держави та наукової спільноти як стратегічний крок у збереженні цифрового суверенітету.

