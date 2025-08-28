Продажі Switch 2 випередили Switch 1 на 75%

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Nintendo Switch 2 стала найшвидше продаваною консоллю в історії компанії. За даними Circana та Sensor Tower, між запуском у червні та кінцем липня в США було продано 2 млн одиниць, що на 75% більше за початкові продажі оригінального Switch, повідомляє TechSpot.

Консоль стала єдиним фактором зростання витрат на апаратне забезпечення у липні 2025 року, коли загальні витрати галузі досягли $384 млн, що на 21% більше, ніж у липні 2024 року і найвищий показник для липня з 2008 року.

Інші консолі в США демонстрували значне падіння: продажі PlayStation 5 впали на 47%, оригінальної Switch — на 52%, Xbox Series — на 69%. Switch 2 утримує перше місце у продажах як за липень, так і за підсумками року.

Глобально Switch 2 побила рекорд продажів ще у червні, за перший місяць компанія реалізувала 5,82 млн пристроїв. Це більш ніж удвічі перевищує результат першої Switch, яка у 2017‑му за свій перший місяць розійшлася накладом у 2,7 млн пристроїв.

Найпопулярнішою грою на Switch 2 стала Mario Kart World. Серед фізичних релізів у липні лідером була Donkey Kong Bananza, третє місце в загальному рейтингу посіли EA Sports College Football 26 та EA Sports MVP Bundle 2025. Серед інших успішних релізів липня — Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 та Grounded 2. Водночас Elden Ring: Nightreign різко впав з першого місця в червні на 16-те.

Витрати на ігри та контент зросли незначно порівняно з липнем 2024 року, тоді як витрати на аксесуари впали на 8%. У цілому, за підсумками року, категорії поза апаратним забезпеченням демонструють невелике зниження продажів. Найпопулярнішими іграми 2025 року залишаються Monster Hunter Wilds, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered та College Football 26.