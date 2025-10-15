Дмитро має понад 5 років досвіду в журналістиці, пише SEO-тексти, а також статті про IT-бізнес, економіку, стартапи. Захоплюється наукпопом, джазом та кіно.

У вересні 2025 року світові продажі електрокарів зросли на 26% і сягнули рекордних 2,1 млн одиниць у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Як повідомляє Reuters з посиланням на дані дослідницької компанії Rho Motion, на Китай припало близько двох третин світових продажів — 1,3 млн одиниць.

За словами менеджера фірми Rho Motion Чарльза Лестера, у Північній Америці продажі електромобілів також досягли рекордного рівня, оскільки американські покупці прагнули отримати пільги до закінчення терміну їхньої дії. Йдеться про податкову пільгу на електромобілі в розмірі $7500, термін дії якої закінчується.

У вересні продажі повністю електричних і гібридних автомобілів з підзарядкою в Європі зросли на 36% — до 427 541 авто, тоді як продажі в Північній Америці зросли на 66% — до приблизно 215 000 одиниць. Продажі в решті світу зросли на 48% — до 153 594 автомобілів. Повідомляється, що Європа також досягла нового максимуму, чому сприяли стимули в Німеччині і високий попит у Великій Британії.

Скриншот з сайту Reuters

"Зі скасуванням федерального стимулювання очікується різке падіння попиту в США у останньому кварталі року. Деякі автовиробники, такі як General Motors та Hyundai, намагаються пом’якшити удар, пропонуючи знижки або використовуючи запаси дилерів, але загальне виробництво скорочується", — підсумував Чарльз Лестер.

Як ми писали раніше, у вересні 2025 року українці зареєстрували майже 9200 електромобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 114% більше, ніж за аналогічний місяць торік. Основну частку склали легкові авто — 8967 одиниць, з яких 2261 були новими (+160%), а 6706 — уживаними (+104%). Серед 223 комерційних електромобілів новими виявилися 46 машин (у вересні 2024 року — 13 із 132). Крім того, на українські дороги виїхали ще два нових електробуси.

У вересні 2025 року електромобілі також вперше очолили ринок нових легкових автомобілів в Україні. Їхня частка сягнула 33%, тоді як торік становила лише 15,3%.

