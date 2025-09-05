Світловий меч Дарта Вейдера виставили на аукціон

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Світловий меч Дарта Вейдера, один із найвідоміших реквізитів у світі кіно, виставлений на продаж на аукціоні Propstore, повідомляє The New York Times.

Очікується, що меч Вейдера продадуть за суму від $1 млн до $3 млн. Цей реквізит використовувався у фільмах "Імперія завдає удару у відповідь" (1980) та "Повернення джедая" (1983). Його створили на основі британського фотоаксесуара 1950-х років, який майстри доопрацювали пластиковими деталями, проводкою та лінзами від старих калькуляторів.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

За словами CEO Propstore Браяна Алінгера, меч опинився у приватної колекції випадково — його подарували людині, яка ще дитиною відвідала знімальний майданчик "Зоряних війн". Автентичність підтвердили, порівнявши характерні пошкодження з тими, що видно у фільмах.

Аукціон пропонує й інші унікальні лоти. Серед них — батіг Індіани Джонса з "Останнього хрестового походу" (1989), який оцінюють у $250 000–500 000, костюм Бетмена Майкла Кітона з першого "Бетмена" (1989), костюм "Людини-павука" Тобі Маґвайра, кігті Росомахи з "Лоґана" (2017), нейтралізатор з "Людей у чорному" (1997) та щит Капітана Америки з "Ери Альтрона" (2015).

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Аукціон відбудеться з 4 по 6 вересня, а повний каталог доступний на сайті Propstore.