Mal’opus анонсувало артбук "Світ гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl"

Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
1 жовтня, 15:15
Видавництво Mal’opus анонсувало вихід української версії офіційного артбуку "Світ гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl". Це унікальне колекційне видання, що дозволить шанувальникам серії глибше зануритися у світ Зони та побачити процес створення S.T.A.L.K.E.R. 2

На понад 224 сторінках видання зібрано концепт-арти, скетчі, 3D-моделі, робочі матеріали та коментарі розробників GSC Game World. Читачі отримають можливість:

  • побачити еволюцію дизайну локацій, мутантів і артефактів;
  • відкрити для себе історію створення атмосфери гри;
  • зазирнути за лаштунки роботи художників, сценаристів та дизайнерів, які працювали над грою.

Артбук створено у співпраці з GSC Game World і на нього вже відкрите попереднє замовлення на сайті Mal'opus. Зараз "Світ гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" можна замовити за 1080 гривень. Після релізу вартість зросте до 1200 грн. Орієнтовна дата надходження: 30.01.2026.

Ігри GSC Game World S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl MAL'OPUS
