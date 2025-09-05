Гендиректор Google подякував Трампу за вирішення антимонопольної справи

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Нещодавно Google отримала позитивне рішення у справі про антимонопольне порушення, яку Міністерство юстиції США порушило у 2020 році. Суд визнав, що компанія має незаконну монополію на ринку інтернет-пошуку, проте накладені штрафи та обмеження виявилися м’якшими, ніж очікувалося. Після оголошення рішення капіталізація Alphabet зросла на $230 млрд.

На вечері у Білому домі президент Дональд Трамп привітав CEO Google Сундара Пічаї та співзасновника компанії Сергія Брінa. Пічаї сказав, що радий завершенню справи та подякував адміністрації Трампа за конструктивний діалог, повідомляє CNBC.

"Це довгий процес. Цінуємо, що ваша адміністрація мала конструктивний діалог, і ми змогли дійти до певного вирішення", — сказав Пічаї, викликавши сміх у присутніх. Трамп додав, що справу ініціювала адміністрація Байдена.

Пічаї також підкреслив значення розвитку штучного інтелекту та заявив, що AI Action Plan адміністрації Трампа є "відмінним стартом". План передбачає 90 федеральних заходів у трьох напрямках: прискорення інновацій, розвиток інфраструктури штучного інтелекту та лідерство США у міжнародній дипломатії й безпеці. Одним із ключових аспектів плану є указ, що забороняє ШІ-моделям включати "Woke AI", тобто транслювати принципи DEI (різноманіття, рівність та інклюзія).

Паралельно Google веде переговори з юристами Трампа щодо позову, поданого понад чотири роки тому, через нібито незаконну цензуру акаунтів Трампа на YouTube після штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Пічаї цього дня також відвідав захід White House AI Education Taskforce, організований першою леді Меланією Трамп, де обговорювали освіту у сфері ШІ та підтримку американських технологічних компаній.

Трамп також заявив на цій вечері, що планує запровадити "досить значні" мита на імпорт напівпровідників для компаній, які не перенесуть виробництво до США. Проте компанії зможуть уникнути мит, якщо інвестують у виробництво в США, як це зробила Apple.