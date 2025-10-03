Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Суд у Нідерландах постановив, що компанія Meta має змінити роботу стрічок Facebook та Instagram, оскільки їхня нинішня форма порушує положення "Закону про цифрові послуги" (Digital Services Act, DSA). Як повідомляє Reuters, суд зазначив, що компанія повинна надати користувачам простіші варіанти — насамперед такі, що не залежать від алгоритмів.

"Люди в Нідерландах не мають достатньої можливості робити вільний і самостійний вибір щодо використання систем рекомендацій, побудованих на профілях", — йдеться у рішенні

Суд постановив, що стрічка має враховувати вибір користувача — наприклад, хронологічний порядок чи інші неалгоритмічні опції — замість того, щоб автоматично повертати алгоритмічну версію після кожного повторного запуску застосунків.

Позов проти Meta подала нідерландська організація із захисту цифрових прав Bits of Freedom.

"Неприйнятно, що кілька американських техномільярдерів можуть визначати, як ми бачимо світ", — заявила речниця організації Маарт’є Кнаап

Meta у відповідь заявила, що оскаржить рішення і що питання, пов’язані з DSA, мають вирішувати Єврокомісія та інші регулятори ЄС, а не суди окремих країн.

"Такі судові процеси становлять загрозу для єдиного цифрового ринку та узгодженого регуляторного режиму, який його забезпечує", — сказав представник Meta

Компанії може загрожувати штраф у розмірі $117 450 за кожен день невиконання рішення суду, але не більше ніж $5,8 млн.

DSA з моменту ухвалення у 2022 році став серйозною проблемою для великих технокомпаній. Єврокомісія вже наклала сотні мільйонів доларів штрафів на Apple, Meta та Google за порушення закону. Регуляція також змусила платформи внести низку змін для підвищення рівня конфіденційності, безпеки даних та захисту дітей.