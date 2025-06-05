Суд відхилив апеляцію Apple у справі Epic Games, зміни в App Store залишаються в силі

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Апеляційний суд Дев’ятого округу США відхилив запит Apple на екстрену зупинку змін у правилах App Store, запроваджених за результатами судової тяганини з Epic Games. Таким чином, компанія змушена виконувати рішення окружного суду, яке дозволяє розробникам додатків розміщувати у своїх продуктах посилання на зовнішні платіжні системи та забороняє Apple стягувати з таких транзакцій комісію. Про це пише CNBC.

Apple звернулася до суду минулого місяця, намагаючись заблокувати наказ судді Івонн Гонсалес Роджерс. У компанії заявили, що виконання цього рішення може призвести до серйозних фінансових втрат. Проте апеляційна інстанція постановила, що Apple не довела необхідність призупинення дії наказу. Суд не побачив підстав вважати, що компанія зазнає непоправної шкоди або що це суперечить інтересам суспільства.

Судова суперечка триває з 2020 року, коли Epic Games подала позов проти Apple через обмеження в App Store. Хоча первинно Epic здобула лише часткову перемогу, у квітні 2024 року суд звинуватив Apple у невиконанні попереднього рішення й видав нову, більш сувору постанову. З того часу такі компанії, як Amazon і Spotify, вже почали впроваджувати зміни. Наприклад, у Kindle з’явилася кнопка, яка веде на Amazon.com для покупки книг, минаючи App Store і комісію Apple. А Spotify дозволила оформлювати підписку поза App Store.

Apple не погоджується з рішенням суду й заявила, що продовжить боротися за свою позицію в апеляційному процесі. У компанії наголошують, що їхня мета — зберегти App Store безпечним і вигідним для користувачів і розробників.

Натомість генеральний директор Epic Games Тім Суїні назвав цю ухвалу "кінцем довгого національного жаху під назвою податок Apple", натякаючи на тривале домінування компанії у сфері мобільних додатків. До речі, раніше Суїні заявив, що Epic Games витратила понад $100 мільйонів на суди з Apple.