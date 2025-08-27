Німецький суд заборонив Apple називати Apple Watch "вуглецево нейтральним"

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Регіональний суд у Франкфурті постановив, що Apple не має права рекламувати окремі моделі Apple Watch Series 9 як "вуглецево нейтральні". Суд визнав заяви компанії безпідставними й такими, що порушують німецьке законодавство про конкуренцію, пише Engadget.

Це рішення стало наслідком позову екологічної організації Deutsche Umwelthilfe (DUH), яка ще у 2023 році критикувала Apple за перебільшені кліматичні обіцянки.

Особливу увагу суд приділив програмі компанії з висадження евкаліптових дерев у Парагваї, яку Apple використовувала для компенсації викидів від виробництва годинника. На думку суддів, цей проєкт не може підтвердити статус "вуглецево нейтрального". продукту, адже не має гарантій довготривалого існування. Три чверті земель орендовані лише до 2029 року, і немає впевненості, що програма продовжиться після цього терміну.

"Ця обіцянка вводить споживачів в оману, адже базується на схемі так званих "вуглецевих індульгенцій"", — заявив керівник DUH Юрґен Реш.

Apple, своєю чергою, відкинула закиди. Представник компанії заявив, що позиція DUH суперечить стратегіям ЄС і Німеччини, а також науковому консенсусу, згідно з яким скорочення викидів і видалення вуглецю є необхідними для досягнення кліматичних цілей. Компанія підкреслила, що прагне зробити всі свої продукти вуглецево нейтральними до 2030 року.

Apple має право оскаржити рішення, і, ймовірно, скористається цією можливістю. Водночас справа свідчить про ширші виклики, з якими стикаються технологічні компанії у виконанні амбітних кліматичних обіцянок.