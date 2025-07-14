Частка Netflix у рейтингу найпопулярніших серіалів знизилася з понад 80% у 2021 році до 50%

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Netflix утримує лідерство серед стримінгових сервісів, у першій половині 2025 року найпопулярнішим оригінальним серіалом став "Гра в Кальмара"/ Squid Game. Проте загальна частка компанії в топі переглядів знижується — із понад 80% у 2021 році до менш ніж 50% зараз. Про це пише Bloomberg.

За даними Nielsen, до десятки найпопулярніших шоу також увійшли проєкти Amazon і Apple. Такі серіали як "Річер" / Reacher, "Джек Раян" / Jack Ryan, "Хлопаки" / The Boys та "Володар перснів: Персні влади" / The Rings of Power, закріпили за Amazon репутацію платформи для любителів бойовиків і фентезі. HBO також мав хіти "Останні з нас" / The Last of Us, "Білий лотос" / White Lotus і "Пітт" / The Pitt, але Nielsen врахували їх як "придбані", а не оригінальні.

Водночас популярності набирають безплатні сервіси з рекламою. YouTube, Roku Channel і Tubi збільшують частку переглядів, тоді як у Netflix і Disney+ вона залишається стабільною. YouTube наразі обіймає 12,5% усього перегляду телебачення в США — більше, ніж Disney+, HBO Max, Peacock і Paramount+ разом.

Peacock та Disney+ не мають жодного шоу в топі Nielsen, а Hulu, як і раніше, залишається основною платформою для перегляду повторів, зокрема "Анатомія Грей" / Grey’s Anatomy.

У дитячому сегменті найпопулярнішим шоу залишається "Блуї" / Bluey (Disney), однак конкуренцію складає "Місис Рейчел" / Ms. Rachel, яка стартувала на YouTube, а тепер зʼявилась і на Netflix.

У кінотеатрах також спостерігається помірне зростання: продаж квитків збільшився на 8% порівняно з минулим роком, однак все ще на 27% нижчий за допандемійний рівень. Найкасовішим фільмом року став "Нечжа 2" / Ne Zha 2 з Китаю, серед голлівудських — "Ліло і Стіч" / Lilo & Stitch.

Marvel демонструє гірші результати: "Капітан Америка: Чудесний новий світ" / Brave New World і "Громовержці" / Thunderbolts зібрали близько $400 млн кожен, що значно нижче за показники до пандемії.

Apple продовжує інвестувати у спорт і отримає ексклюзивні права на трансляції Формули 1 у США за $150 млн на рік. Компанія вже має контракти з MLS і MLB.

Другий квартал 2025 року був не найсильнішим для Netflix. Зростання нових підписників сповільнилося, а компанія робить ставку на тарифний план з рекламою, який зараз обирає майже половина нових користувачів у США.