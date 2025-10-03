Strava подала до суду на Garmin із вимогою зупинити продаж годинників

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Strava звинуватила Garmin у порушенні патентів та договору про співпрацю 2015 року і вимагає заборонити продаж годинників та велокомпʼютерів компанії. Про це повідомив сайт DC Rainmaker.

Позов стосується двох патентів: на сегменти та на створення теплокарт. Strava стверджує, що Garmin ще у 2014 році скопіювала їхню технологію сегментів, а також використала теплокарти у своєму застосунку Connect і пристроях, чим, на думку компанії, порушила патенти 2014–2016 років. У позові йдеться, що через це Strava "втратила доходи, конкурентні переваги та зазнала шкоди репутації".

Окремо Strava вказує на порушення Master Cooperation Agreement від 2015 року, за яким Garmin отримала обмежену ліцензію на інтеграцію Strava Live Segments. За словами Strava, Garmin продовжила розвивати власні Garmin Segments всупереч домовленостям.

Додатковим чинником конфлікту стали нові правила Garmin для API-партнерів, оголошені в липні 2025 року. Вони вимагають вказувати походження даних у сторонніх сервісах. Strava назвала це "прихованою рекламою" та заявила, що не погодилась виконувати вимогу.

"Garmin отримала обмежений дозвіл від Strava на впровадження Strava Segments на своїх пристроях; однак вони скористалися цим доступом, щоб ретельно вивчити ці функції, копіюючи їх, а потім випустити їх як функції Garmin, і в результаті Strava подала позов проти Garmin, щоб захистити свої запатентовані винаходи", — заявив представник Strava Брайан Белл для The Verge.

У компанії підкреслюють, що позов не вплине на синхронізацію даних користувачів між Garmin та Strava. Garmin, зі свого боку, відмовилася коментувати справу, посилаючись на те, що "не коментує поточні судові процеси".

Аналітики зазначають, що вимога Strava заборонити продаж пристроїв Garmin із сегментами та теплокартами може суттєво вплинути на ринок, але експерти сумніваються в перспективах цього позову, оскільки подібні функції з’явились у Garmin ще до подання частини патентів Strava.