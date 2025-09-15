Рух Stop Killing Games готується до офіційної зустрічі з законодавцями ЄС

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Рух Stop Killing Games зібрав 1,45 млн підписів за збереження доступу до ігор після завершення їх підтримки. Попередня перевірка показала, що справжніми є близько 97% підписів, пише Engadget.

За правилами Європейської комісії, процес перевірки має тривати до трьох місяців. Якщо підтвердиться щонайменше 1 млн дійсних підписів із країн-членів ЄС, ініціатива отримає право на офіційні слухання в Єврокомісії та Європарламенті.

Ініціатива спрямована проти практики, коли видавці видаляють свої ігри та обмежують доступ навіть тим користувачам, які їх придбали. Поштовхом став випадок із Ubisoft, яка у 2024 році не лише прибрала The Crew зі своїх сервісів, а й повністю закрила доступ до гри для гравців, які вже її купили. Подібні рішення викликали хвилю обурення серед геймерів і стали символом проблеми "вбивства ігор".

Організатори зазначають, що хоч у ЄС немає гарантії ухвалення законодавчих змін, вони готуються "зробити все, аби ініціатива не була проігнорована". Вони планують активно співпрацювати з євродепутатами та комісарами, одночасно протидіючи дезінформації та можливому тиску з боку ігрових компаній.

Від моменту подання петиції ЄС матиме шість місяців, аби ухвалити рішення щодо подальших дій. Паралельно організатори обіцяють частіше ділитися оновленнями у Discord-спільноті та соціальних мережах, щоб підтримувати увагу до руху.