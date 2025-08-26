Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

У Steam стартував фестиваль шутерів від третьої особи

У Steam стартував фестиваль шутерів від третьої особи
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
26 серпня, 14:16
0

У Steam розпочався "Фестиваль стрілянок від третьої особи" 2025, який триватиме до 1 вересня. У межах заходу користувачі можуть придбати популярні ігри зі знижками до 90%, а також випробувати безплатні демоверсії та ознайомитися з майбутніми релізами.

Серед найвигідніших пропозицій — Control Ultimate Edition за 67 гривень. До видання входить базова гра, два доповнення та весь додатковий контент. Також першу частину Alan Wake від тої ж Remedy можна придбати всього за 24 гривні. 

Ще Ubisoft пропонує знижки на свої ігри: Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – 91 гривня, The Division – 68 гривень, Star Wars Outlaws – 683 гривні. 

Після завершення TPS Fest Steam розпочне новий захід зі знижками на політичні симулятори, починаючи з 8 вересня.

Ігри Steam
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні