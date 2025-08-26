У Steam стартував фестиваль шутерів від третьої особи

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

У Steam розпочався "Фестиваль стрілянок від третьої особи" 2025, який триватиме до 1 вересня. У межах заходу користувачі можуть придбати популярні ігри зі знижками до 90%, а також випробувати безплатні демоверсії та ознайомитися з майбутніми релізами.

Серед найвигідніших пропозицій — Control Ultimate Edition за 67 гривень. До видання входить базова гра, два доповнення та весь додатковий контент. Також першу частину Alan Wake від тої ж Remedy можна придбати всього за 24 гривні.

Ще Ubisoft пропонує знижки на свої ігри: Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – 91 гривня, The Division – 68 гривень, Star Wars Outlaws – 683 гривні.

Після завершення TPS Fest Steam розпочне новий захід зі знижками на політичні симулятори, починаючи з 8 вересня.