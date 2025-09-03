Українська правда
32 ГБ оперативної пам’яті стають новим стандартом серед геймерів — опитування Steam

Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
3 вересня, 15:25
Серпневе опитування Steam Hardware Survey показало, що 32 ГБ оперативної пам’яті впевнено наближаються до статусу найпопулярнішої конфігурації серед геймерів. Частка користувачів із таким обсягом ОЗП зросла до 35,42%, тоді як 16 ГБ знизилися з 43,12% до 41,67%. Якщо тенденція збережеться, перетин показників може статися ще до кінця року.

Аналітики пов’язують зростання з падінням цін на DDR5, вимогами сучасних AAA-ігор та тим, що нові ПК і ноутбуки дедалі частіше комплектуються 32 ГБ пам’яті. На відміну від відеопам’яті, яку неможливо додати до більшості сучасних відеокарт, системну ОЗП користувачі можуть легко оновити.

Серед відеокарт у серпні зберігає популярність GeForce RTX 4060, попри доступність новіших RTX 5060 за нижчою ціною. Це може пояснюватися залишками складських запасів або продажем готових систем із цією моделлю.

У сегменті дисплеїв найбільше зростання показали екрани з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів, переважно у ноутбуках, та 2560×1440 пікселів. Full HD утримує лідерство з понад 54% користувачів, QHD має понад 20%, а 4K — близько 4,5%.

Windows 11 вперше подолала позначку у 60% серед геймерів Steam, тоді як Windows 10 зберігає 35% перед завершенням підтримки. Частка Linux знизилася до 2,65%.

Залізо Steam ПК
