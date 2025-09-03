32 ГБ оперативної пам’яті стають новим стандартом серед геймерів — опитування Steam

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Серпневе опитування Steam Hardware Survey показало, що 32 ГБ оперативної пам’яті впевнено наближаються до статусу найпопулярнішої конфігурації серед геймерів. Частка користувачів із таким обсягом ОЗП зросла до 35,42%, тоді як 16 ГБ знизилися з 43,12% до 41,67%. Якщо тенденція збережеться, перетин показників може статися ще до кінця року.

Аналітики пов’язують зростання з падінням цін на DDR5, вимогами сучасних AAA-ігор та тим, що нові ПК і ноутбуки дедалі частіше комплектуються 32 ГБ пам’яті. На відміну від відеопам’яті, яку неможливо додати до більшості сучасних відеокарт, системну ОЗП користувачі можуть легко оновити.

Серед відеокарт у серпні зберігає популярність GeForce RTX 4060, попри доступність новіших RTX 5060 за нижчою ціною. Це може пояснюватися залишками складських запасів або продажем готових систем із цією моделлю.

У сегменті дисплеїв найбільше зростання показали екрани з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів, переважно у ноутбуках, та 2560×1440 пікселів. Full HD утримує лідерство з понад 54% користувачів, QHD має понад 20%, а 4K — близько 4,5%.

Windows 11 вперше подолала позначку у 60% серед геймерів Steam, тоді як Windows 10 зберігає 35% перед завершенням підтримки. Частка Linux знизилася до 2,65%.