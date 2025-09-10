Клієнт Steam отримав велике оновлення

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Valve випустила велике оновлення для клієнта Steam, що виправляє чимало помилок, а також додає кілька корисних покращень, як-от відображення температури процесора у моніторі продуктивності на Windows й Linux та функції доступності.

Розробники покращили відображення шрифтів та елементів UI в ігровому оверлеї, а ще виправили помилки продуктивності для Vulkan, OpenGL та D3D12. Заразом було додано меню доступності з налаштуваннями високого контрасту, зменшення руху та масштабування інтерфейсу. В ігровому оверлеї також покращили відображення шрифтів та елементів інтерфейсу для користувачів з масштабування DPI > 100%

Монітор продуктивності тепер показує температуру процесора у Windows і Linux. У Windows для цього використовується спеціальний драйвер, який можна вимкнути в налаштуваннях. Він працює тільки тоді, коли монітор продуктивності відкритий у повному режимі деталізації процесора.

Також виправили баг, через який у деяких іграх з технологією NVIDIA DLSS показники могли відрізнятися від фактичного FPS.

Серед нововведень є підтримка GameInput API та нових контролерів, як-от PDP REALMz Wireless Controller for Switch, а також було виправлено дублювання пристроїв та некоректне відкриття конфігурацій. Заразом у Steam покращили відтворення відео з високим бітрейтом.

Окрім цього, для власників великих екранів розширили сторінки ігор у крамниці. Серед інших покращень — зручніший пошук, відображення жанрів та трейлерів. Також з’явилося попередження, що підтримка macOS 11 завершиться 15 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно у Steam також з'явилося відображення відгуків ігор на основі певної мови, що допоможе побороти масові негативні відгуки від гравців з одного регіону. Заразом останнє опитування щодо заліза користувачів показало, що 32 ГБ оперативної пам'яті стає новим стандартом.