У Steam з'явилися оцінки ігор на основі мов

Steam змінює систему оцінок ігри. Тепер для деяких проєктів рейтинг враховуватиме мову користувача. Це допоможе боротися з масовими негативними відгуками з певних регіонів.

Відтепер, якщо у гри буде достатньо відгуків певною мовою, Steam розраховуватиме для неї окремий рейтинг цією мовою. Це означає, що оцінка може відрізнятися для різних мов і від загальної. Відгуки за мовою будуть увімкнені за замовчуванням.

Зміни торкнуться ігор, що мають більше ніж 2 тисячі рецензій та хоча б 200 рецензій написаних конкретною мовою. Якщо той чи інший проєкт підпадає під необхідні критерії, користувачі Steam зможуть побачити наступний розподіл відгуків:

Така зміна є особливо важливою, враховуючи, що дуже часто користувачі з певних регіонів, як-от Китаю чи росії, можуть масово занижувати оцінки тої чи іншої гри не через її якість, а через культурні, політичні чи інші причини. Наприклад таке було з Overwatch 2, яка хоч і без того мала багато негативних відгуків, стала жертвою рев'ю-бомбінгу розлючених китайських гравців.