Сервери Steam впали через запуск Hollow Knight: Silksong

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

4 вересня нарешті відбувся довгоочікуваний реліз Hollow Knight: Silksong то ж гравці одразу побігли купувати гру, з чим сервери великих ігрових магазинів, як-от Steam, PlayStation та Nintendo, не впоралися.

Користувачі почали масового скаржитися у X (раніше Twitter), що Steam перестав працювати близько 17:00, коли у продаж надійшла Hollow Knight: Silksong. Через те що Team Cherry не відкривала попереднє замовлення на свою гру, всі охочі почали купувати її одночасно з релізом, створивши велике навантаження на сервери.

LOL steam is actually down because everyone is trying to buy silksong at the same time pic.twitter.com/dxZz4r5oAN — sloggy doggy (@sloggy_doggy) September 4, 2025

На додачу до скарг у X, сайт для відстеження статусу різних платформ, DownDetector, також показує подібну картину, де починаючи близько з 16:47 масово почали з'являтися повідомлення про проблеми зі Steam. Подібний, хоч і в рази менший приріст був також і у PlayStation Network, яка, проте, мала проблеми о 4 ранку.

Зараз ж ситуація начеб-то виправляється, адже Hollow Knight: Silksong лише у Steam вже має онлайн у понад 100 тисяч гравців. Попередніх оглядів на гру не було, то ж відгуки преси та гравців лише починаються з'являтися, але, схоже, очікування було того варте.