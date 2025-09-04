Сервери Steam впали через запуск Hollow Knight: Silksong

4 вересня нарешті відбувся довгоочікуваний реліз Hollow Knight: Silksong то ж гравці одразу побігли купувати гру, з чим сервери великих ігрових магазинів, як-от Steam, PlayStation та Nintendo, не впоралися.
Користувачі почали масового скаржитися у X (раніше Twitter), що Steam перестав працювати близько 17:00, коли у продаж надійшла Hollow Knight: Silksong. Через те що Team Cherry не відкривала попереднє замовлення на свою гру, всі охочі почали купувати її одночасно з релізом, створивши велике навантаження на сервери.
На додачу до скарг у X, сайт для відстеження статусу різних платформ, DownDetector, також показує подібну картину, де починаючи близько з 16:47 масово почали з'являтися повідомлення про проблеми зі Steam. Подібний, хоч і в рази менший приріст був також і у PlayStation Network, яка, проте, мала проблеми о 4 ранку.
Зараз ж ситуація начеб-то виправляється, адже Hollow Knight: Silksong лише у Steam вже має онлайн у понад 100 тисяч гравців. Попередніх оглядів на гру не було, то ж відгуки преси та гравців лише починаються з'являтися, але, схоже, очікування було того варте.