Starlink хоче купити бездротовий спектр EchoStar

Starlink, яка належить SpaceX Ілона Маска, веде переговори щодо купівлі бездротового спектра в EchoStar Corp. За словами джерел, знайомих зі справою, угода може бути оголошена вже протягом цього тижня, повідомляє Bloomberg.

Угода охопить частоти, призначені для супутникового зв'язку, відомі як передові бездротові послуги (AWS-4), Федеральної комісії зв'язку США (FCC). Ціна складатиме приблизно $17 млрд у готівці та акціях. Наразі деталі ще не вирішені, а переговори можуть закінчитися без угоди.

Представник EchoStar відмовився від коментарів. Речник Starlink Ілона Маска не одразу відповів на запит про коментар поза звичайними робочими годинами.

Раніше цього року FCC розпочала розслідування щодо того, чи виконує EchoStar свої зобов'язання щодо прав на бездротовий та супутниковий спектр. Регулятор призначив діапазон AWS-4 або 2 ГГц для передачі наземних мобільних передач, а також трафіку між супутниками та наземною інфраструктурою. Розслідування розпочалося після скарг SpaceX, що EchoStar не використовує свої запаси спектра.

У липні федеральні регулятори почали вимагати, щоб EchoStar продала частину частот. Компанія пропустила виплати за боргами й навіть розглядала банкрутство, заявивши, що розслідування завадило їй ухвалювати рішення щодо мережі 5G. А вже у серпні EchoStar погодилася продати ліцензії на спектр AT&T за близько $23 мільярди.

Супутники Starlink використовують певні частотні діапазони для надсилання та отримання даних від користувачів на землі, й ці частоти відіграють важливу роль для надання інтернет-послуг. Придбавши спектр EchoStar, Starlink зможе розширити зону покриття та збільшити кількість користувачів, яких компанія може обслуговувати одночасно. Це має ключову роль для підтримки якості послуг, особливо у віддалених районах.