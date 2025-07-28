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Причиною глобального збою Starlink були технічні роботи

Причиною глобального збою Starlink були технічні роботи
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
28 липня, 13:33
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SpaceX пояснила, що нещодавній масштабний збій у роботі Starlink спричинило оновлення програмного забезпечення. За даними компанії, під час процедури на наземних обчислювальних кластерах мережу було перевантажено, що призвело до відмови основних сервісів. Про це пише PCMag.

Перебої почались 24 липня, близько 22:00 за київським часом та торкнулися всього світу, зокрема й українських військових. У пікові години Starlink обслуговує понад 6 млн клієнтів по всьому світу. Переважній більшості вдалося відновити доступ до мережі за 2,5 години, проте окремі абоненти скаржилися на проблеми з підключенням до наступного дня. Це був найдовший збій у роботі Starlink з моменту запуску сервісу.

Після відновлення частина користувачів помітила покращення швидкості з'єднання — до 250 Мбіт/с і вище, тоді як раніше середні показники складали 110–150 Мбіт/с. Це викликало припущення, що оновлення було спрямоване на підвищення продуктивності мережі.

Водночас інші користувачі повідомляють про подальші проблеми зі швидкістю та стабільністю. На сторінці підтримки Starlink наразі рекомендують перезапустити обладнання, включно з пристроями сторонніх виробників.

Технології SpaceX Starlink
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