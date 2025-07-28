Причиною глобального збою Starlink були технічні роботи

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

SpaceX пояснила, що нещодавній масштабний збій у роботі Starlink спричинило оновлення програмного забезпечення. За даними компанії, під час процедури на наземних обчислювальних кластерах мережу було перевантажено, що призвело до відмови основних сервісів. Про це пише PCMag.

Перебої почались 24 липня, близько 22:00 за київським часом та торкнулися всього світу, зокрема й українських військових. У пікові години Starlink обслуговує понад 6 млн клієнтів по всьому світу. Переважній більшості вдалося відновити доступ до мережі за 2,5 години, проте окремі абоненти скаржилися на проблеми з підключенням до наступного дня. Це був найдовший збій у роботі Starlink з моменту запуску сервісу.

Після відновлення частина користувачів помітила покращення швидкості з'єднання — до 250 Мбіт/с і вище, тоді як раніше середні показники складали 110–150 Мбіт/с. Це викликало припущення, що оновлення було спрямоване на підвищення продуктивності мережі.

I'm betting @Starlink outage was systemwide upgrade. This is 3x-8x what I was getting 2 days ago, and I have 40% obstruction in my current location.

Elon: "Reboot it".

Team: "Reboot what?"

Elon: "ALL OF IT!" pic.twitter.com/azVUygRomI — Steve Goldsby (@GoldsbySteve) July 25, 2025

Водночас інші користувачі повідомляють про подальші проблеми зі швидкістю та стабільністю. На сторінці підтримки Starlink наразі рекомендують перезапустити обладнання, включно з пристроями сторонніх виробників.