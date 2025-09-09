Starlink купує бездротовий спектр EchoStar за $17 мільярдів

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

SpaceX купила бездротовий спектр EchoStar для супутникового зв'язку Starlink за $17 мільярдів. Як повідомляє Reuters, це велика угода, що має вирішальне значення для розширення бізнесу Starlink у сфері зв'язку 5G.

На додачу до купівлі спектра, обидві компанії також підписали угоду, що дасть підписникам EchoStar Boost Mobile доступ до технології Direct to Cell Starlink, яку український оператор "Київстар" нещодавно розпочав тестувати в Україні.

Придбання спектра дозволить SpaceX розпочати будівництво та розгортання модернізованих супутників з лазерним зв'язком. За словами компанії, вони збільшать пропускну здатність стільникової мережі більше як у 100 разів.

Президент та головний операційний директор SpaceX Гвен Шотвелл заявила, що угода допоможе компанії "покінчити з мобільними мертвими зонами по всьому світу". Вона також розповіла, що маючи ексклюзивний спектр, SpaceX зможе розробити супутники Starlink Direct to Cell нового покоління, що матимуть значні зміни у продуктивності та дозволять покращити покриття для клієнтів у будь-яких точках.

Угода з'явилася через кілька місяців після того, як Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) поставила під сумнів те, як EchoStar використовує доступний їй спектр мобільного супутникового зв'язку. Зокрема у регуляторів є питання чи виконує компанія свої зобов'язання щодо розгортання 5G у США.

Своєю чергою EchoStar сподівається, що нова угода зі SpaceX, а також попередня угода укладена з американським оператором AT&T допоможуть розв'язати будь-які питання FCC. Речник FCC при цьому каже, що обидві угоди "мають потенціал для посилення конкуренції, розширення інноваційних послуг для мільйонів американців та зміцнення лідерства США у сфері зв'язку наступного покоління".

Як ми розповідали раніше, спектр EchoStar допоможе Starlink розширити зону покриття та збільшити кількість користувачів, яких компанія може обслуговувати одночасно. Ця угода, зокрема, відіграє ключову роль для підтримки якості послуг супутникового зв'язку, особливо у віддалених районах.