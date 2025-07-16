Starlink запустить супутники третього покоління у 2026 році — швидкість зросте вдесятеро

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Компанія SpaceX з 2026 року почне запускати супутники Starlink третього покоління. Кожен із них забезпечуватиме понад 1 Тбіт/с швидкості завантаження та 200 Гбіт/с вивантаження.

Нове обладнання базуватиметься на вдосконалених комп’ютерах, модемах і системах формування променів, а також працюватиме на нижчих орбітах для зменшення затримок. Один запуск супутників третього покоління на Starship додаватиме до 60 Тбіт/с пропускної здатності — це у 20 разів більше за поточні місії Falcon 9.

Наразі сукупна пропускна здатність усіх активних супутників Starlink сягає приблизно 450 Тбіт/с. Протягом останнього року Starlink додала понад 2300 супутників, розширила покриття на 42 нові країни та території і збільшила кількість користувачів до понад 6 мільйонів.

У США середня швидкість завантаження в години пікового навантаження досягає 200 Мбіт/с, затримка — 25,7 мс. Менше ніж 1% замірів перевищують 55 мс. Starlink також має найбільшу у світі наземну інфраструктуру супутникового звʼязку — тільки у США розгорнуто понад 1500 антен на більш ніж 100 обʼєктах.

Мережа продовжує демонструвати високу стійкість: сервіс залишався доступним під час масових відключень електроенергії в Іспанії та Португалії, а також підтримував рятувальні операції після повеней і лісових пожеж у США та Канаді. Окремі супутники оснащені лазерними каналами звʼязку для прямої передачі даних між апаратами без участі наземної інфраструктури.

До кінця 2025 року Starlink планує вивести на полярні орбіти ще понад 400 супутників, щоб покращити покриття в Алясці та інших високоширотних регіонах.