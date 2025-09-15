Українська правда
Вийшов патч 1.3 для S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition

STALKER_Legends_of_the_Zone_Trilogy_0000
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
15 вересня, 18:30
0

GSC Game World випустила патч 1.3 для S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy — Enhanced Edition. Воно не має багато нововведень, але виправляє чимало проблем.

З нового трилогія отримала швидкі слоти для Shadow of Chernobyl та Clear Sky, що працюють як у Call of Pripyat. Також ігри отримали автоперемикання інпуту геймпада та клавіатури на консолях й було виправлено підтримку гіроскопа імітації миші для кращого досвіду на Steam Deck.

Головним акцентом патчу є виправлення різноманітних помилок та проблем. Зокрема ця версія включає масштабне оновлення шрифтів для знайомого вигляду та збільшення розміру для кращої читабельності на Steam Deck, також було виправлено анімацію болтів та ножа, усунено розмиття неба, оновлено іконки застосунку, налаштовано шанси появи артефактів та багато іншого.

Окремо GSC Game World висловлює подяку спільноті за підтримку в покращенні S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Enhanced Edition Trilogy. Їхні зусилля відзначено в оновлених титрах. Серед внесків є виправлення коду C++, скриптів та конфігів Shadow of Chernobyl, Clear Sky та Call of Pripyat.

Ігри S.T.A.L.K.E.R.: The Legends of the Zone
