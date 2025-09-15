США та Китай близькі до укладання угоди щодо TikTok

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

США та Китай "дуже близькі" до розв'язання проблеми з TikTok, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент під час відновлення торгових переговорів у Мадриді, пише Bloomberg.

Бессент додав, що китайська сторона під час переговорів висунула "агресивні вимоги", не уточнивши деталей. Торговий представник США Джеймісон Ґрір повідомив, що сторони також обговорювали торгові дисбаланси, але конкретного шляху розв'язання цього питання поки не знайдено.

Переговори у Мадриді відбуваються на тлі посилення контактів між двома найбільшими економіками світу перед можливою зустріччю президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на саміті в Південній Кореї наступного місяця.

Нагадаємо, термін продажу TikTok, що належить китайській ByteDance Ltd., спливає цього тижня. Якщо президент США не продовжить відстрочку, додаток не зможе працювати в США. Раніше Reuters повідомляло, що адміністрація Трампа ймовірно зробить це.