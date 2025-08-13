Російські хакери причетні до масштабного зламу судової системи США — ЗМІ

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Американська судова система зазнала масштабної кібератаки, за якою, за даними The New York Times, стоїть російський уряд. Джерела видання стверджують, що росія "принаймні частково відповідальна" за злам системи PACER — бази даних, де зберігаються матеріали судових справ.

За інформацією журналістів, хакери цілеспрямовано шукали "середні за масштабом кримінальні справи" у Нью-Йорку та кількох інших регіонах США. Особливу увагу вони приділяли справам, де фігурували люди з російськими та східноєвропейськими прізвищами.

Як повідомило Politico, внаслідок злому зловмисники могли отримати доступ до особистостей конфіденційних інформаторів, які допомагають правоохоронцям. Це ставить їх під загрозу помсти з боку злочинців.

Вкрадені матеріали, ймовірно, включають запечатані кримінальні досьє, обвинувачення, ордери на арешт та інші документи, які ще не були оприлюднені або взагалі не призначалися для публічного доступу.

Адміністративне управління судів США офіційно підтвердило факт кібератаки. У внутрішньому листі до Мін’юсту, суддів і співробітників судів зазначалося, що "стійкі та високотехнологічні кіберзловмисники" зламали захищені записи.

До речі, це не перший випадок, коли російські хакери атакують американські судові структури. У 2020 році вони зламали програмне забезпечення SolarWinds, яким користувалися державні установи та великі компанії, отримавши прихований доступ до мереж клієнтів, зокрема до PACER.

Нині американська судова система посилює кіберзахист і впроваджує додаткові заходи безпеки для запобігання новим атакам.