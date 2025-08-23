США отримають 10% акцій Intel: Трамп зробив свій уряд найбільшим акціонером компанії

Головний редактор Mezha.Media. Тарас має понад 15 років досвіду в IT-журналістиці, пише про нові технології та ґаджети.

Уряд США придбає 10% акцій Intel після того, як президент Дональд Трамп уклав угоду про конвертацію $8,9 млрд грантів за законом Chips Act 2022 у частку компанії. Це рішення перетворює Вашингтон на найбільшого акціонера Intel і розпочинає новий етап прямого державного втручання уряду США у приватний бізнес, повідомляє The Wall Street Journal.

Угода передбачає, що уряд США отримає акції за ціною $20,47 за штуку, що нижче за ринкову ($24,80 на момент закриття торгів у п’ятницю) і навіть дешевше, ніж $23, які нещодавно заплатила SoftBank у межах окремої інвестиції на $2 млрд. Якщо Intel зменшить свою частку у виробництві мікросхем нижче 51%, уряд зможе докупити ще 5% акцій за тією ж ціною.

Ще два тижні тому Трамп різко критикував генерального директора Intel Ліп-Бу Тана за зв’язки з Китаєм та закликав його звільнитися. Але після зустрічі у Вашингтоні президент змінив позицію: "Я сказав: ‘Я думаю, ви маєте віддати нам 10% компанії’, і вони погодилися", — заявив Трамп.

Intel, колись провідний американський виробник чипів, нині відстає від конкурентів, таких як TSMC, NVIDIA та AMD. Її підрозділ контрактного виробництва (foundry) минулого кварталу зазнав збитків у $3,2 млрд. Аналітики вважають, що інвестиція уряду покликана забезпечити збереження виробництва напівпровідників у США як стратегічного ресурсу.

"Це небачене втручання уряду в компанію, яка не перебуває на межі краху", – зазначив Гаутам Мукунда з Єльської школи менеджменту.

З моменту переобрання Трамп дедалі активніше втручається у комерційний сектор. Він уже домовився про 15% відрахувань від продажу ШІ-чипів NVIDIA та AMD у Китай, отримав "золоту акцію" в U.S. Steel після її придбання Nippon Steel та тиснув на великі корпорації через укази й судові справи.

Сенатор Ренд Пол (республіканець від Кентуккі) розкритикував план, назвавши його "кроком до соціалізму". Водночас Трамп запевнив, що це лише початок: "Ми зробимо ще більше таких угод".

Акції Intel зросли на 5,5% у п’ятницю, однак досі коштують удвічі менше, ніж рік тому. Поточна капіталізація компанії становить близько $110 млрд.

Аналітики залишаються обережними: "Intel потрібні насамперед технологічні можливості, а не гроші від уряду", — наголосив Стейсі Расгон із Bernstein Research.

Попри те, що уряд не отримає місця в раді директорів, вплив Вашингтона на майбутнє Intel значно посилиться. Для Трампа ця угода — не лише економічний, а й політичний проєкт, спрямований на відродження американського виробництва.

"Intel відстала, але ми не дамо їй зникнути", — заявив Трамп.