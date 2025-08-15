Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Адміністрація Дональда Трампа може інвестувати в Intel, придбавши частку компанії. За даними Bloomberg, переговори вже ведуться, але розмір і вартість потенційної угоди поки не розголошуються.

Головна мета — збільшити виробничі потужності Intel на території США та зміцнити позиції країни у сфері напівпровідників. Джерела підкреслюють, що ситуація ще не остаточна й може змінитися.

Intel оголосила про плани збудувати завод із виробництва чипів в Огайо ще у 2022 році, коли компанією керував Пет Гелсінгер. Проте реалізація проєкту зіткнулася з затримками, і нещодавно керівництво повідомило, що зменшить темпи будівництва, відмовиться від кількох міжнародних планів та скоротить штат працівників.

Потенційна участь держави у капіталі Intel відображає зміну ставлення Трампа до компанії. Лише кілька днів тому президент закликав до відставки керівництва через підозри у зв’язках з Китаєм. Однак після зустрічі з нинішнім CEO Ліп-Бу Танем його риторика змінилася на більш прихильну.

У заяві для Bloomberg представник Intel наголосив, що компанія "глибоко віддана підтримці зусиль президента Трампа для зміцнення лідерства США у технологіях і виробництві" та розраховує продовжити співпрацю, але відмовився коментувати неперевірену інформацію.

Нагадаємо, нещодавно колишній гендиректор Intel Крейг Барретт закликав інвестувати $40 млрд у компанію для порятунку виробництва чипів у США.