Пауза у торгівельній війні між США та Китаєм спричинила стрибок акцій техкомпаній

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У понеділок, 12 травня 2025 року, акції технологічних компаній і виробників чипів стрімко зросли після того, як США та Китай домовилися про 90-денне призупинення більшості мит, запроваджених раніше. Це стало спробою знизити напругу у затяжному торгівельному конфлікті між двома найбільшими економіками світу, пише CNBC.

Останніми місяцями технологічний сектор зазнавав тиску через побоювання, що мита зашкодять глобальним ланцюгам постачання. Однак досягнута угода стала сигналом для інвесторів, що сторони можуть перейти до конструктивнішого діалогу. В США акції чипових компаній почали стрімко дорожчати. Зокрема, NVIDIA зросла на 4%, AMD та Broadcom — на 5%, а Marvell — аж на 7,5%. Американські депозитарні розписки TSMC також піднялись на 4%.

У Європі ASML, яка постачає обладнання для виробництва напівпровідників, зросла на 4,5%, а Infineon — ще більше. Зросли також акції Apple — на понад 7%, хоча компанія попередила, що мита можуть коштувати їй $900 млн у цьому кварталі. Amazon, значна частина товарів якої імпортується з Китаю, подорожчала на понад 8%.

Значне зростання зафіксували також китайські техгіганти — Alibaba, JD.com і Baidu. Аналітики вважають, що ця угода відкриває шлях до ширшої торгівельної домовленості у 2025 році. Як зазначив аналітик Даніел Айвз із Wedbush, новини стали "величезною перемогою для ринку" і можуть стати поворотним моментом для світової технологічної індустрії.